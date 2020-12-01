В доме психиатра Марадоны прошли обыски

В доме и офисе Агустины Косачов, психиатра бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, провели обыски. Об этом сообщает телеканал TN.

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении врача в рамках расследования дела о смерти спортсмена. Специалист посещала Марадону после выписки из больницы, где ему была сделана операция из-за субдуральной гематомы.

Ранее сообщалось, что власти заподозрили в халатности медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти. Уточнялось, что медицинский работник, вопреки инструкции, не разбудила спортсмена утром.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.