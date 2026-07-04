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03:47, 4 июля 2026Мир

Дмитриев объяснил причину жилищного кризиса в ЕС

Дмитриев: Жилищный кризис в ЕС напрямую связан с миграционной политикой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Объявленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен жилищный кризис в Евросоюзе имеет прямую связь с миграционной политикой, выбранной их чиновниками. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что после прибытия в страны ЕС более 60 миллионов иммигрантов фон дер Ляйен одаривает «всех своей фирменной улыбкой» и говорит о разбушевавшемся в Европе жилищном кризисе.

«А что, если европейские бюрократы начнут признавать элементарные причинно-следственные связи? Может ли массовая депортация мигрантов решить жилищный кризис?», — задался вопросами Дмитриев.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что мир устал от пустых угроз Европы и полного отсутствия настоящей дипломатии. По его словам, бюрократы делают заваленную мигрантами Европу слабой.

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