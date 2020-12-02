Месси наказали за жест в память о Марадоне

Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси наказали за жест в память о бывшем футболисте сборной Аргентины Диего Марадоне. Об этом сообщает Diario Sport.

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал Месси на 600 евро за нарушение статьи 91 Дисциплинарного кодекса, а каталонцев — на 350 евро. Клуб планирует обжаловать наказание.

30 ноября Месси во время матча против «Осасуны» снял футболку, продемонстрировав надетую под игровую форму майку аргентинской команды «Ньюэллс Олд Бойз». За этот клуб играли и Месси, и Марадона, таким образом форвард хотел почтить память соотечественника.

Действия Месси нарушили регламент чемпионата Испании. Правила запрещают игрокам демонстрировать какие-либо надписи, изображения или слоганы вне зависимости от преследуемой цели.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

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