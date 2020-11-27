Марадону похоронили с его родителями

Аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили на кладбище, где находятся могилы его родителей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Тело легенды спорта было предано земле на кладбище в городке Белла-Виста в 35 километрах от Буэнос-Айреса. К церемонии были допущены лишь родственники и близкие друзья футболиста.

Накануне сообщалось, что тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы проститься со своим кумиром. Чтобы завершить церемонию вовремя, полиции пришлось заблокировать ведущий к президентскому дворцу проспект. Однако правоохранителей забросали бутылками, и прощание пришлось продлить.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По предварительным данным вскрытия, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.