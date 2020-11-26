Тысячи аргентинцев отправились на прощание с Марадоной вопреки пандемии

Тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса ради прощания с бывшим игроком сборной страны и чемпионом мира Диего Марадоной, который скончался 25 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Жители аргентинской столицы вышли на улицы вопреки пандемии коронавируса. По некоторым оценкам, количество желающих попрощаться с известным футболистом может достигнуть миллиона человек, что может вызвать новый всплеск заболевания.

По словам врача Альберто Угальде, риск массового заражения увеличивается, поскольку многие горожане вышли на улицы без масок. «Я понимаю боль от утраты, он был идолом для нас, но риски очень велики», — добавил медик.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По предварительным данным вскрытия, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.