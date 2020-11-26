Сотни аргентинцев собрались у президентского дворца для прощания с Марадоной

Сотни аргентинцев собрались у президентского дворца в Буэнос-Айресе для прощания с бывшим игроком сборной Аргентины Диего Марадоной. Видеозапись с места опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Фанаты Марадоны пришли на площадь заранее, прощание с футболистом состоится через несколько часов, в 6:00 утра (12.00 по московскому времени). На кадрах видно, как люди танцуют, запускают салюты, также на фоне слышны песни и крики пришедших.

По предварительным данным, причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Об этом написал портал Infobae.com со ссылкой на отчет, составленный после вскрытия. Адвокат Марадоны называл причиной смерти сердечный приступ.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.