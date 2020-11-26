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Папа римский помолился за Марадону

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Фото: Reuters

Папа римский Франциск помолился за бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадону. Об этом сообщает издание Vatican News со ссылкой на заявление службы печати Святого престола.

«Папа Франциск знает о смерти Диего Марадоны, вспоминая с теплом встречи с ним и молясь, как он делал в последние дни, когда узнал о состоянии здоровья футболиста», — сказал директор пресс-центра Маттео Бруни.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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