Менеджер Марадоны рассказал о готовности бывшего футболиста умереть

Менеджер Диего Марадоны Стефано Чечи рассказал о настроении бывшего футболиста сборной Аргентины перед смертью. Об этом сообщает Football Italia.

По словам Чечи, 60-летний Марадона устал от страданий и был готов умереть. «На самом деле у него уже не было желания жить», — подчеркнул менеджер.

Представитель чемпиона мира добавил, что жизнь Марадоны сложилась непросто. «По сути, он всегда был одинок. Люди никогда не думали о Диего», — отметил Чечи.

Бывшего игрока сборной Аргентины и одного из величайших футболистов в истории спорта похоронили в городке Белла-Виста в 35 километрах от Буэнос-Айреса. На церемонии прощания присутствовали родные и близкие Марадоны.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По предварительным данным вскрытия, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.