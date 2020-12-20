Пеле отреагировал на повтор своего рекорда Месси

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле отреагировал на повтор своего рекорда по количеству голов за один клуб аргентинцем Лионелем Месси, забившем свой 643-й мяч в составе «Барселоны» в официальных матчах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Когда ваше сердце переполняется любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель», — написал футболист.

Пеле поздравил Месси с его карьерой в футбольном клубе «Барселона» и добавил, что очень восхищается аргентинцем. Он выразил сожаление, что подобные истории о долгой любви к одному клубу «будут встречаться все реже».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока года. Приз получил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В споре за награду он обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.