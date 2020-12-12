Стали известны финансовые потери игроков «Барселоны» из-за снижения зарплат. Об этом сообщает Cadena COPE.

По информации издания, футболисты согласились урезать доходы для того, чтобы помочь руководству команды во время кризиса. Вырученная сумма составит 172 миллиона евро: 122 миллиона игроки недополучат в виде зарплат, а еще 50 миллионов — в виде бонусов. Ожидается, что эти деньги руководство сможет вернуть футболистам через пять лет.

31 октября сообщалось, что руководство «Барселоны» планирует снизить расходы на зарплаты футболистам на 190 миллионов евро и сократить годовые оклады игроков на 30 процентов. До этого появилась информация, что в случае отказа от понижения зарплаты клуб может без согласия игрока сократить его оклад.

Весной на фоне пандемии коронавируса игроки каталонского клуба добровольно отказались от 70 процентов зарплаты в пользу рядовых сотрудников «Барселоны».

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