Стало известно о начале подготовки ПСЖ к переходу Месси

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) начал подготовку к переходу аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом стало известно журналисту Football Transfers Робину Бейрнеру.

По информации Бейрнера, маркетинговый отдел клуба уже предупредил персонал фирменных магазинов ПСЖ в Париже о предстоящем трансфере. Какой номер может взять Месси в случае перехода, не уточняется. 10-й, под которым он выступает в «Барселоне» и сборной Аргентины, занят бразильским нападающим и бывшим одноклубником Месси Неймаром.

4 декабря сообщалось о намерении ПСЖ подписать аргентинца. Издание RMC Sport писало, что футболист должен присоединиться к команде в 2021 году.

3 декабря Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси, с которым он выступал в составе «Барселоны». Бразилец не уточнил, в каком клубе это должно произойти.

Летом 2020-го Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения, истекающего в конце нынешнего сезона. Главным претендентом на Месси считается английский «Манчестер Сити».