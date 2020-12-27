Клуб Пеле отверг новый рекорд Месси по количеству голов за одну команду

Бразильский «Сантос» выступил с официальным заявлением, опровергнув новый рекорд аргентинского нападающего «Барселоны» Месси. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении «Сантоса» подчеркивается, что в статистике голов бразильца следует учитывать не только мячи, забитые в официальных матчах. С учетом голов в товарищеских встречах, рекорд Пеле — 1091 забитый мяч в составе одной команды. Таким образом, по мнению авторов, Месси так и не побил достижение легендарного бразильского футболиста. Отмечается, что Пеле поражал ворота ведущих клубов Южной и Центральной Америки в товарищеских встречах.

22 декабря, в ходе матча против «Вальядолида» Месси забил свой 644-й мяч в составе «Барселоны», обойдя таким образом Пеле на один гол. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сине-гранатовых».

До этого Месси сравнялся с Пеле по количеству голов за один клуб. Тогда чемпион мира поздравил аргентинца с его карьерой в «Барселоне».

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