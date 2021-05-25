Японию предостерегли от проведения Олимпиады «ценой человеческих жизней»

Проводить Олимпийские игры в Токио этим летом будет абсурдным в нынешней эпидемиологической обстановке, и цена подобного решения — человеческие жизни. Об этом профессор эпидемиологии университета Отаго и советник новозеландского правительства Майкл Бейкер заявил Reuters.

По мнению специалиста, игры в Токио должны быть отменены. Бейкер предостерег, что Олимпиада предполагает огромное количество международных поездок и массовые мероприятия, а это полностью идет вразрез с мерами по сдерживанию коронавируса.

«Это необязательное мероприятие. Я люблю Олимпийские игры, и мне очень жаль спортсменов, которые так упорно тренировались, чтобы поехать на них, но нет никаких причин, никаких оправданий для проведения Олимпийских игр в настоящее время», — подчеркнул эпидемиолог. Бейкер назвал нынешний подход японских властей «очень рискованной игрой с высокими ставками», отметив, что мероприятие наверняка приведет к росту заболеваемости.

24 марта 2020 года было решено перенести летнюю Олимпиаду в Токио до 2021 года из-за пандемии коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. В настоящий момент во всей стране продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Против проведения мероприятия возражают и местные жители: согласно опросам, от 60 до 80 процентов японцев хотели бы, чтобы Олимпиаду снова перенесли или совсем отменили.