Китай потребовал, чтобы американские власти объяснили вспышку загадочного вируса в штате Вирджиния, которая произошла в июле 2019 года, незадолго до пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, его слова приводит издание Global Times.

Чжао также потребовал от Вашингтона рассказать «правду» о вспышке в 2019 году еще одного острого респираторного заболевания, которое тогда связали с повреждением легких из-за вейпинга. Представитель китайского МИД напомнил и об американской военной лаборатории, расположенной в соседнем с Вирджинией штате Мэриленд. «Сколько секретов от остального мира таят лаборатория Форт-Детрик и другие американские биолаборатории за рубежом?... США должны прояснить эти факты всему миру», — подчеркнул Чжао.

Китайские власти и до этого не раз указывали на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик и даже просили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести международное расследование.

В апреле Чжао потребовал, чтобы США предоставили международному сообществу информацию об опытах, которые проводятся в военных биологических лабораториях на Украине и в Форт-Детрике. По его словам, Вашингтон создал 16 биологических лабораторий только у границ России. В китайском МИД подчеркнули, что Соединенные Штаты не раз подозревали в разработке биологического оружия в этих местах.