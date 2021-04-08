США напомнили про разработку биологического оружия у границ России

США должны предоставить международному сообществу информацию об опытах, которые проводятся в военных биологических лабораториях на Украине и в Форт-Детрике. Об этом напомнил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, его цитирует ТАСС.

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«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США... Россия не так давно вновь задала вопрос Штатам по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике, и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности», — напомнил дипломат.

По его словам, Вашингтон создал 16 биологических лабораторий только у границ России. Чжао Лицзянь подчеркнул, что Штаты не раз подозревали в разработке биологического оружия в этих местах. Китайский дипломат напомнил, что американская сторона политизирует вопрос о поисках источника пандемии COVID-19 и мешает сотрудничеству Пекина и ВОЗ.

7 апреля секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что у Москвы есть основания полагать, что США разрабатывают биооружие в лабораториях, находящихся у границ России. По его словам, такие лаборатории называют исследовательскими центрами по борьбе с опасными заболеваниями.

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