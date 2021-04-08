Мир
 
Последние новости
Зеленский приехал на передовую в Донбассе
Тарасова ответила раскритиковавшей Загитову украинской олимпийской чемпионке
Антиковидные туры в Россию вызвали большой интерес за рубежом
Тимошенко потребовала встречи с Зеленским из-за критической ситуации с медициной
Порошенко призвал вакцинировать военных в Донбассе из-за угрозы войны
Участники популярного телешоу пожаловались на унижения во время съемок
Путин поручил разобраться с ростом цен на жилье
Глуховскому обеспечат безопасность на «Тотальном диктанте» после угроз чеченцев
Раскрыты детали требований Меркель к Путину по ситуации в Донбассе
Производитель РД-180 назвал Маска раздражителем
Новости партнеров
Прослушать новость

США напомнили про разработку биологического оружия у границ России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dylan Martinez / Reuters

США должны предоставить международному сообществу информацию об опытах, которые проводятся в военных биологических лабораториях на Украине и в Форт-Детрике. Об этом напомнил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, его цитирует ТАСС.

«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США... Россия не так давно вновь задала вопрос Штатам по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике, и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности», — напомнил дипломат.

По его словам, Вашингтон создал 16 биологических лабораторий только у границ России. Чжао Лицзянь подчеркнул, что Штаты не раз подозревали в разработке биологического оружия в этих местах. Китайский дипломат напомнил, что американская сторона политизирует вопрос о поисках источника пандемии COVID-19 и мешает сотрудничеству Пекина и ВОЗ.

7 апреля секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что у Москвы есть основания полагать, что США разрабатывают биооружие в лабораториях, находящихся у границ России. По его словам, такие лаборатории называют исследовательскими центрами по борьбе с опасными заболеваниями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Патрушев заподозрил США в разработке биооружия у границ России
МИД Китая «из-за лжи» ввел санкции против лиц и организаций из Великобритании
Госсекретарь США призвал остановить строительство «Северного потока-2»