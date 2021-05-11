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Россия заподозрила США в вовлечении других стран в создание биооружия

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Юрий Аверьянов
Юрий Аверьянов
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заподозрил США в вовлечении других стран в создание биооружия. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, в последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. «Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», — заявил Аверьянов.

Он отметил, что такая деятельность осуществляется через «жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить международному сообществу информацию об опытах, которые проводятся в военных биологических лабораториях на Украине и в Форт-Детрике. По его словам, Вашингтон создал 16 биологических лабораторий только у границ России. Чжао Лицзянь подчеркнул, что Штаты не раз подозревали в разработке биологического оружия в этих местах.

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