Минздрав назвал главное условие ухода коронавируса из России

Участие всех россиян в вакцинации от COVID-19 — главное условие для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, заболевание тяжело протекает у многих пациентов и нередко бывает смертельным. «Нужно [это] остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих», — заметил глава Минздрава.

27 мая Мурашко заявил, что почти 17 миллионов россиян на данный момент получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Речь идет о первом компоненте прививки, которая ставится в два этапа. По мнению министра, вакцина показывает высокую эффективность, но важно «не остановиться на каких-то цифрах», а создать коллективный иммунитет.