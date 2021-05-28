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Минздрав назвал категорию граждан для прививки «Спутником Лайт»

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Фото: РФПИ / РИА Новости

Четвертая российская вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться преимущественно для граждан в возрасте до 60 лет. Эту категорию в разговоре с РИА Новости назвал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В России он [Спутник Лайт] будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», — сказал министр здравоохранения.

Препарат может выйти в гражданский оборот уже в середине июня. Вакцина была зарегистрирована 6 мая. Она представляет собой первый компонент «Спутника V» (рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа) и хорошо работает против всех известных штаммов коронавируса. Эффективность «Спутника Лайт» оценивается в 79,4 процента, это выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин.

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