Минздрав назвал категорию граждан для прививки «Спутником Лайт»

Четвертая российская вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться преимущественно для граждан в возрасте до 60 лет. Эту категорию в разговоре с РИА Новости назвал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В России он [Спутник Лайт] будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», — сказал министр здравоохранения.

Препарат может выйти в гражданский оборот уже в середине июня. Вакцина была зарегистрирована 6 мая. Она представляет собой первый компонент «Спутника V» (рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа) и хорошо работает против всех известных штаммов коронавируса. Эффективность «Спутника Лайт» оценивается в 79,4 процента, это выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин.