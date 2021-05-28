Вирусолог рекомендовал три прививки от COVID-19 при недостатке антител

При недостатке антител стоит сделать три прививки от COVID-19. Такую рекомендацию озвучил вирусолог Георгий Викулов, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Викулова, наличие антител — важный показатель для вакцинации. Они должны или отсутствовать, или их значение должно быть минимально.

«На сегодняшний день рекомендации таковы, что если антител немного или они выработались в недостаточном количестве, тогда как минимум однократная иммунизация показана, например "Спутником Лайт" для тех, кто переболел, или необходимо в ряде случаев даже трехкратное введение вакцин», — сказал он

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что вакцинацию лучше пройти в ближайшее время и не откладывать до осени. По его словам, летом повышается число контактов из-за перемещений во время отпусков и прививка поможет обеспечить защиту всей семьи. Вакцинация не помешает и тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, потому что у таких пациентов тоже наблюдаются повторные заражения, отметил он.