Врачи оценили возможность вакцинации беременных от COVID-19. Заведующая лабораторией «Хадасса Москва» Любовь Станкевич заявила, что делать прививку будущим матерям можно в качестве экстренной меры в особых обстоятельствах. Ее слова приводят «Известия».

«По завершении клинических испытаний, доказывающих безопасность вакцины, вакцинация беременных должна быть, на мой взгляд, не рутинной, а рассматриваться как мера в особых обстоятельствах», — подчеркнула специалист. Она добавила, что необходимо найти возможность вакцинироваться на этапе планирования беременности.

Коллега Станкевич, главврач клиник «К+31» Борис Чурадзе напомнил, что коронавирус тяжело протекает у беременных и рожениц, поэтому защищать их нужно так же, как и другие слои населения. Он заключил, что перелом с борьбе с COVID-19 произойдет тогда, когда удастся привить все группы населения, включая будущих матерей и детей.

«Известия» отмечают, что 28 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о получении данных, что российская вакцина «Спутник V» безопасна для беременных. Ранее, 20 мая, в разработавшем препарат Центре имени Гамалеи подтвердили, что побочные эффекты у забеременевшей в ходе исследования женщины не проявились.

Ранее глава Минздрава заявил, что четвертая российская вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться преимущественно для граждан в возрасте до 60 лет. Препарат может выйти в гражданский оборот уже в середине июня. Вакцина была зарегистрирована 6 мая.