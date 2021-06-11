Российский миллиардер выступил против стабильности

Бизнесмен Олег Дерипаска выступил против «мифической доктрины стабильности прошлого века» и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики. В своем Telegram-канале он назвал рост инфляции неизбежным и призвал принять его как данность.

В сообщении он сослался на рост цен в США в мае на 0,6 процента по сравнению с апрелем, в котором, в свою очередь, рост составил 0,8 процента. По мнению миллиардера, борьба с инфляцией не даст никакой перспективы, обеспечить ее может только экономический рост в районе 7-8 процентов в год, ускоренное развитие среднего класса и дешевая ипотека.

Попытку идти в сторону удержания цен Дерипаска назвал «предательством интересов образованных, но не самых обеспеченных россиян», без которых сделать страну процветающей не получится.

Таким образом бизнесмен в очередной раз раскритиковал политику Центробанка накануне заседания совета директоров, где, по мнению подавляющего большинства экспертов, будет принято решение повысить ключевую ставку. Пойти на такой шаг регулятор заставляет рекордная за последние пять лет инфляция. В мае она превысила 6 процентов в годовом выражении, несмотря на административные меры и повышение ставки на 0,5 процентного пункта на прошлом заседании.

После повышения ключевой ставки в марте, первом с 2018 года, Дерипаска обвинил регулятор в работе на «восставшую оппозицию». По его мнению, Банк России подталкивает граждан на улицы, а нынешняя финансовая политика обеспечит еще четыре года стагнации экономики. Поменять ее, написал тогда предприниматель, получится «не при этой власти». Позднее он уточил, что имел в виду финансовую власть.

Однако уже в начале июня в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) миллиардер заявил, что в стране не осталось никакой оппозиции, и теперь можно «заняться делом». Тогда он отмечал, что в России настали хорошие времена.

Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, рост экономики России в ближайшие три года составит 3,2 процента в 2021 и 2022 годах и 2,3 процента в 2023-м. Это меньше, чем в соседних странах и в среднем в мире. В США ожидается рост ВВП на 6,8 процента.