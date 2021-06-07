Дерипаска пожалел миллионы лишенных кубанского молока москвичей

Российский миллиардер Олег Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных возможности есть производящиеся на Кубани продукты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Урожаю на Кубани не страшны ни американские санкции, ни повышение ставок ЦБ РФ. Жаль, что миллионы россиян, набившихся в Москву, этого лишены», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале. К записи он приложил фотографии вишни, клубники и коровьего вымени.

В декабре 2020 года Дерипаска назвал причину, которая спровоцировала рост цен на продукты в стране. По его словам, это случилось из-за высоких процентов по кредитам для аграриев. Предприниматель уточнил, что аграрные компании получают кредиты не менее чем под 12 процентов годовых, в связи с чем повышают цены на продукцию. «Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», — констатировал он.

«Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке. Здесь нужно менять подход: если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен», — указал тогда миллиардер.