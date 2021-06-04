Путин объяснил «блогеру»-миллиардеру Дерипаске отказ в дешевых деньгах

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), ответил на просьбу прокомментировать тезисы «известного блогера», ведущего Telegram-канала миллиардера Олега Дерипаски, об избыточно высокой ключевой ставке Центрального банка.

Глава государства подчеркнул, что Центральный банк вынужден реагировать на происходящее в российской экономике, где одной из проблем, наряду с необходимостью восстановить рынок труда, остается инфляция. Ее нынешний уровень в 5,8 процента необходимо снизить по итогам года до 5 процентов или менее, указал президент.

«Центральный банк в принципе и так держал достаточно низкую для нашей экономики ставку на протяжении длительного периода времени. Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе и сжимая ликвидность, и Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный, а ему, конечно, хочется дешевле, еще, еще, еще... А вот в балансе этих интересов и находится истина», — сказал Путин.

Дерипаска выступил против повышения ключевой ставки Центрального банка в марте, написав критический пост в своем Telegram-канале и обвинив регулятор в поддержке «восставшей оппозиции». Он призвал «приструнить» Банк России, «подталкивающий граждан на улицы». С критикой позиции регулятора он выступал и в мае.

Текущая ключевая ставка ЦБ составляет 5 процентов, ее подняли на заседании 23 апреля. Следующее заседание регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 11 июня.