Кремль прокомментировал слова Дерипаски о «самоподрыве» оппозиции

Российская оппозиция не мешает развитию страны, если соблюдает законы, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что «развитию мешает та часть оппозиции, которая не дружит с законом и создает неблагоприятный фон». При возврате оппозиции в рамки закона развитие будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков не согласился с идеей моратория на изменения законодательства в политической сфере, отметив, что политика — это постоянное движение, а не статика. «Общество и страна тоже не стоят на месте, сталкиваясь с новыми вызовами», — подчеркнул он. А в случае такого моратория страна замрет в одном месте, считает Песков.

Тем самым пресс-секретарь президента прокомментировал слова миллиардера Олега Дерипаски, который накануне на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в России нет оппозиции, поскольку она «попыталась консолидироваться, вышла вперед и самоподорвала себя».