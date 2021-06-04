Песков прокомментировал закрытие созданного коллективом «Ведомостей» издания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новость о том, что издание VTimes (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента), созданное бывшими журналистами «Ведомостей», объявило о закрытии. Его комментарий публикует РИА Новости.

По словам Пескова, сегодня СМИ быстро открываются и закрываются. «Конечно, всегда жалко, когда журналисты, коллективы прекращают свою работу, но с другой стороны, мы не сомневаемся, что журналисты найдут себе место в других журналистских коллективах», — заявил пресс-секретарь президента на полях Петербургского международного экономического форума.

3 июня VTimes объявило о закрытии. «Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа», — говорилось в сообщении издания.

О том, что коллектив «Ведомостей» решил запустить онлайн-проект VTimes, сообщалось летом 2020 года. VTimes позиционировало себя как независимое издание про экономику, финансы, общество, бизнес, экологию, политику. Его основали журналисты, уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства газеты. В середине мая 2021 года Минюст включил VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.