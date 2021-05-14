Созданное коллективом «Ведомостей» издание признали иноагентом в России

Издание VTimes, созданное бывшими журналистами «Ведомостей», признали иностранным агентом в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении Минюста отмечается, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, включили зарегистрированное в Нидерландах юридическое лицо, которое является администратором доменного имени ресурса VTimes.io.

О том, что коллектив «Ведомостей» решил запустить онлайн-проект VTimes, сообщалось летом 2020 года. VTimes позиционируется как независимое издание про экономику, финансы, общество, бизнес, экологию, политику.

Издание основали журналисты, уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства газеты. 15 июня совет директоров издателя «Ведомостей» — АО «Бизнес ньюс медиа» — назначил главредом газеты Андрея Шмарова. Его кандидатура была поддержана новым собственником «Ведомостей», основателем «ФедералПресс» Иваном Ереминым.

В последние три месяца Шмаров руководил редакцией в статусе исполняющего обязанности и за это время не раз вступал с ней в конфликт. Так, в марте главред сообщил, что не знаком с кодексом журналистов издания. Позже он без согласования с автором менял заголовок заметки, удалял материалы и запрещал публиковать некоторые материалы.