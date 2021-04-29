«Медуза» столкнулась с финансовыми трудностями из-за статуса иноагента

Издание «Медуза» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), редакция которого находится в Латвии, столкнулось с финансовыми трудностями после того, как было признано иноагентом. Об этом сообщается на сайте издания.

Из-за решения Минюста «Медуза» лишилась рекламодателей. Изданию пришлось снизить расходы: отказаться от аренды офиса и сотрудничества с внештатными авторами, а также сократить зарплаты сотрудников на 30-50 процентов. В связи с этим редакция рассматривает альтернативные способы получения дохода.

«Медузе» присвоили статус иностранного агента в апреле. В соответствующий реестр ведомство внесло компанию SIA Medusa Project, которая зарегистрирована в Латвии. В ведомстве заявили, что решение было принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

С февраля 2020 года в России вступил в силу закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. В прежней редакции в список могли включаться лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры.