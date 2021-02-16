В России подняли штрафы за нарушения законов об иноагентах

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за нарушения деятельности НКО, общественных объединений и физлиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 16 февраля.

Распространение в СМИ информации об иноагенте без упоминания его статуса повлечет наложение штрафа в размере до 2,5 тысячи рублей, для должностных и юридических лиц максимальные суммы взыскания — 5 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Также штрафы будут грозить НКО-иноагентам, если они выпустят материалы без пометки о том, что они произведены иноагентом. Для должностных лиц штраф составит 100-300 тысяч рублей, юрлица могут лишиться до полумиллиона рублей.

Помимо этого, законопроект предусматривает увеличение штрафов до 5 миллионов рублей для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации. Закон должен вступить в силу 1 марта 2021 года.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в США законодательство по иностранным агентам действует еще с 1937 года: «При этом приняли они это законодательство в целях сдерживания Советского Союза, идеи коммунизма и делают это до сегодняшнего дня, чтобы защитить свой суверенитет».

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о признании физлиц иностранными агентами.