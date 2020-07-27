Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes. Об этом сообщается на сайте нового медиапроекта.

По словам создателей, онлайн-проект начнет работу осенью и будет освещать не только темы «Ведомостей», но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал.

В VTimes рассказали, что основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником нового проекта, но не инвестором и не менеджером. Под обращением подписались в том числе заместители главного редактора газеты «Ведомости», которые ушли из издания: Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян.

15 июня совет директоров издателя «Ведомостей» — АО «Бизнес ньюс медиа» — назначил главредом газеты Андрея Шмарова. Его кандидатура была поддержана новым собственником «Ведомостей», основателем «ФедералПресс» Иваном Ереминым.

В последние три месяца Шмаров руководил редакцией в статусе исполняющего обязанности и за это время не раз вступал с ней в конфликт. Так, в марте главред сообщил, что не знаком с кодексом журналистов издания. Позже он без согласования с автором менял заголовок заметки, удалял материалы и запрещал публиковать новости на основе исследований «Левада-центра».