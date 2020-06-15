В Минкомсвязи призвали разогнать журналистов «Ведомостей»

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в интервью проекту «Цифровая журналистика» призвал разогнать журналистов газеты «Ведомости», отказавшихся принять нового главного редактора Андрея Шмарова. Так он отреагировал на конфликт, возникший в редакции.

По мнению Волина, в ситуации, когда сотрудники отказываются работать под началом главреда, назначенного собственником, возможен только один выход: немедленное увольнение всех несогласных. «В редакции всегда главный один человек — и этого человека зовут главный редактор. Если главный редактор в редакции не главный, то это уже не редакция, а какой-то партизанский отряд», — заметил чиновник.

Ранее 15 июня стало известно, что совет директоров издателя «Ведомостей» — АО «Бизнес ньюс медиа» — назначил Шмарова главредом газеты. В знак протеста об увольнении объявили все пять заместителей главного редактора. «Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти», — указали они в совместном заявлении.

Шмаров в течение трех месяцев занимал позицию исполняющего обязанности главного редактора и за это время не раз вступал с конфликт с журналистами. Так, в марте Шмаров заявил, что не знаком с кодексом издания. Также он без согласования с автором менял заголовок заметки, удалял материалы и запрещал публиковать новости на основе исследований «Левада-центра». Кандидатура Шмарова была поддержана новым собственником «Ведомостей», основателем «ФедералПресс» Иваном Ереминым.

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