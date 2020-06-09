Глава Минкомсвязи рассказал Познеру о своем страшном сне

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что отключение интернета в России является страшным сном для него. Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Познеру. Выпуск программы «Познер» опубликован на сайте Первого канала.

«Знаете, это страшный сон министра связи — проснуться и узнать о том, что наше граждане отключены от сервисов, которыми они пользуются и к которым привыкли. Даже если это сервисы зарубежные», — отметил он.

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Познер спросил Шадаева, изучало ли министерство и лично глава ведомства опыт Китая по созданию системы контроля за интернетом под названием «Великий китайский файервол». «Нет, это решение должно было быть принято в самом начале. Сейчас мы уже сильно опоздали, технических возможностей реализовать такую схему не имеем», — ответил он.

По словам министра, закон о надежной работе интернета был принят с целью гарантировать доступность интернета на территории России, а не для отключения от мировой сети. «Мы хотим, чтобы эти сервисы были всегда доступны. В связи с этим инфраструктура должна быть продублирована, чтобы не допустить деградации, случайной или умышленной», — заверил Шадаев.

С 1 ноября 2019 года в России действует закон о надежной работе Рунета, подразумевающий создание дублирующей инфраструктуры интернета. Из бюджета на его реализацию пойдет 30 миллиардов рублей.

Также в России, согласно постановлению правительства, должны проводиться ежегодные учения для проверки надежности работы сети. В 2020 году было запланировано провести четыре учения (одна проверка в квартал). Однако в марте Минкомсвязи отменило запланированные масштабные интернет-учения из-за пандемии коронавируса.

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