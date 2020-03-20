Рунет отказались проверять на устойчивость из-за коронавируса

Минкомсвязи отменило запланированные на 20 марта масштабные интернет-учения по обеспечению надежности Рунета, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что от учений в намеченную дату отказались в связи с мерами профилактики распространения китайского коронавируса SARS-CoV-2. 20 марта собирались проверить возможности по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS, а также DNS поверх TLS.

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По информации пресс-службы, новый график проверок интернета в России на устойчивость будет утвержден в ближайшее время. Согласно приказу Минкомсвязи от 15 января, в 2020 году было запланировано провести учения четыре раза для отработки разных видов угроз. Тогда график составлялся из расчета одна проверка в квартал.

В октябре 2019 года российский кабмин утвердил положение об учениях по надежному Рунету. Подобные проверки должны проводиться не реже одного раза в год. Вступивший с 1 ноября в силу закон предполагает создание дублирующей инфраструктуры интернета. За координацию проекта отвечает Роскомнадзор.

На реализацию закона из бюджета выделят 30 миллиардов рублей. Чиновники неоднократно подчеркивали, что Россия не будет отключаться от мирового интернета из-за принятого законопроекта. В качестве причин его принятия указывал опасность отключения России от интернета извне.

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