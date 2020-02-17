Оборудование для надежной работы Рунета модернизируют за счет государства

Правительство России утвердило подзаконные акты, согласно которым операторы связи смогут требовать у государства модернизации оборудования, необходимого для исполнения закона о надежной работе Рунета. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что модернизация, за которую будет платить государство, станет возможной в тех случаях, когда существующее оборудование будет замедлять скорость соединения или снижать качество услуг. За эксплуатацию и обслуживание оборудования будет отвечать Главный радиочастотный центр, подведомственная Роскомнадзору организация.

Ранее правительство России назвало три вида угроз Рунету. К ним отнесли угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории страны.

Закон о надежной работе интернета подразумевает создание в стране дублирующей инфраструктуры. Она сделает возможным централизованное управление сетью в случае внешней угрозы. При передаче информации в российском сегменте интернета должны будут использоваться отечественные средства шифрования. На реализацию проекта потратят 30,8 миллиарда рублей.

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