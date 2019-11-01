В России вступил в силу закон о надежной работе интернета

1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.

Утвержденные поправки в закон предполагают возможность централизованного управления Рунетом в случае внешней угрозы. Ее степень будет оценивать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Предполагается, что резервная инфраструктура обеспечит бесперебойную работу интернета, если российские операторы связи не смогут подключиться к зарубежным корневым интернет-серверам.

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В рамках проекта операторы связи будут обязаны использовать государственное оборудование в точках обмена трафиком внутри страны и на линиях связи на пересечении российской границы. Кроме того, при передаче информации в российском сегменте интернета должны будут использоваться отечественные средства шифрования.

На реализацию проекта в 2019 — 2021 годах потратят 30,8 миллиарда рублей. За координацию инфраструктуры будет отвечать Роскомнадзор.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая. Российские власти объясняют создание резервной структуры вынужденной мерой в условиях новой стратегии национальной кибербезопасности США, которую он назвал агрессивной.

Высокопоставленные чиновники неоднократно заверяли, что Россия не планирует отключаться от мировой сети и идти по китайскому пути тотальной фильтрации трафика. В Минкомсвязи изоляцию Рунета считают слишком «дорогим удовольствием».

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