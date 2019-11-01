Эксперты предупредили о последствиях закона об устойчивом Рунете

Закон об устойчивой работе Рунета, начавший действие 1 ноября, требует доработок, а на его полное вступление в силу понадобится не меньше года. Об этом заявили эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ» .

Согласно новому закону, операторы связи должны устанавливать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), позволяющие фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. По словам источника в одном из операторов связи, компании с высокой долей вероятности готовы к исполнению закона, но «с 1 ноября для абонентов ничего не изменится».

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Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что в настоящий момент для ТСПУ отсутствуют технические требования. Он уточнил, что пять или шесть подзаконных актов находятся на «регуляторной гильотине», то есть фактически в итоге могут и не вступить в силу.

Гендиректор Diphost Филипп Кулин подчеркнул, что в настоящее время опубликована только малая часть необходимых подзаконных актов — семь из 26. Он пояснил, что этого достаточно для того, чтобы «жонглировать правом и с некоторыми оговорками впихивать операторам ТСПУ».

Близкий к администрации президента источник рассказал изданию, что закон все же начнет работать, «но по факту не на всей территории» страны. Участвовавший в тестировании ТСПУ на сетях операторов сотрудник считает, что на развертывание необходимого оборудования по всей России уйдет еще около одного года.

Поправки в закон предполагают создание дублирующей интернет-инфраструктуры и возможность централизованного управления Рунетом в случае внешней угрозы. На реализацию проекта за 2019 — 2021 годы планируется потратить 30,8 миллиарда рублей. Координировать проект будет Роскомнадзор. Высокопоставленные чиновники заверяют, что Россию не планируют отключать от мировой сети и идти в сторону китайской системы фильтрации трафика.

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