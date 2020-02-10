Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы

Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость. О проблемах, обнаружившихся во время тестирования, стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Неполадки при установке возникали у «ВымпелКома», МТС, «Ростелекома», «ЭР-Телеком Холдинга» и ТТК. В «ВымпелКоме» рассказали, что в период проверки скорость интернет-трафика на полчаса снижалась в Миассе, Челябинске и Тюмени, а в Магнитогорске падал уровень сигнала. У «ЭР-Телеком Холдинга» были обнаружены проблемы в передаче трафика в Тюмени, а также получены жалобы на качество связи в Челябинске.

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В письме МТС говорилось, что во время установки оборудования в Магнитогорске в конце августа 2019 года прерывался коммерческий трафик в сети. «Ростелеком» зафиксировал один сбой, который длился шесть минут. Деталей в компании не раскрыли, лишь уточнив, что позже были проведены работы по модернизации программного обеспечения.

Несмотря на случаи снижения скорости и качества сигнала, обошлось без масштабных сбоев. Три оператора — «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» и «Екатеринбург-2000» — отчитались заместителю министра о том, что не обнаружили никаких проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.

В марте 2019 года стало известно, что Роскомнадзор предложил операторам из «большой четверки» протестировать оборудование для фильтрации трафика. Указывалось, что в процессе испытания власти хотят получить информацию о возможности фильтрации контента, признанного ведомством запрещенным, в частности мессенджера Telegram.

В сентябре 2019 года одним из мест тестирования назвали город Тюмень. Утверждалось, что проверку проведут на реальных жителях, выходящих в интернет. Для этого компании устанавливали оборудование российского производства. Это стало возможным по закону о надежном Рунете, который вступил в силу с 1 ноября 2019 года.

Закон о надежной работе интернета подразумевает создание в стране дублирующей инфраструктуры. Она сделает возможным централизованное управление сетью в случае внешней угрозы. При передаче информации в российском сегменте интернета должны будут использоваться отечественные средства шифрования. На реализацию проекта потратят 30,8 миллиарда рублей.

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