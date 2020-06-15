Все заместители главреда «Ведомостей» объявили об увольнении в знак протеста

Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об уходе в знак протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Об этом сообщается на сайте издания.

Уволиться решили Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Отмечается, что последний работал в газете с момента ее основания, остальные — около 15 лет. «Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти», — приводит слова из заявления редакторов The Bell.

Они отметили, что новый собственник «Ведомостей», основатель «ФедералПресс» Иван Еремин, «сказал много правильных слов о приверженности стандартам» газеты. «Но именно его решающий голос привел к назначению главным редактором человека, на деле доказавшего несоответствие этим стандартам», — подчеркнули ушедшие сотрудники издания.

Ранее 15 июня совет директоров издателя «Ведомостей» — АО «Бизнес ньюс медиа» — назначил Шмарова главредом газеты. В последние три месяца он руководил редакцией в статусе исполняющего обязанности и за это время не раз вступал с ней в конфликт. Так, в марте Шмаров заявил, что не знаком с кодексом журналистов издания. Также он без согласования с автором менял заголовок заметки, удалял материалы и запрещал публиковать новости на основе исследований «Левада-центра».

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