Первый канал оштрафовали за показ в эфире видео СМИ-иноагента

Первый канал оштрафовали на 30 тысяч рублей за показ в эфире программы «Время покажет» материала СМИ-иногента без специальной маркировки. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, каналу назначили штраф после заявления Роскомнадзора, который составил протокол об административном нарушении по части 3 статьи 14.1 КоАП России («Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением»). Штраф выписали за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания.

Впервые о штрафе для Первого канала стало известно 8 мая. Тогда один из ведущих, Анатолий Кузичев, отмечал, что действительно в эфире был продемонстрирован фрагмент ролика другого телеканала, включенного Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он посчитал произошедшее неизбежным, учитывая объем информации.