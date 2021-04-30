Россия
 
Последние новости
Председатель Европарламента ответил на санкции России цитатой Толстого
Пашинян не смог вылететь из России из-за проблем с самолетом
Путин запретил изымать у россиян домашних животных за долги
Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка
Российская биатлонистка получила 10 тысяч рублей и расплакалась
В Москве раскупили дорогие квартиры
В Роспотребнадзоре оценили устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19
Попова оценила возможность ограничения передвижения россиян по стране
Новый локдаун в Германии обвалил экономику всей еврозоны
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин ввел штрафы за распространение материалов СМИ-иноагентов без маркировки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы в размере до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов без маркировки, указывающей на этот статус. Соответствующий документ размещен в пятницу, 30 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно изменениям, распространение в печатных СМИ и в интернете материалов и сообщений иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента или российского юридического лица, включенного в соответствующий реестр, без указания их статуса, будут караться штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от четырех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, закон обязывает журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать видимые отличительные признаки представителя средства массовой информации. Их вид и описание устанавливаются МВД по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. В случае использования такого знака лицом, не имеющим права на это, предусматривается штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.

С начала марта в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за злостное нарушение физическими лицами, СМИ, а также незарегистрированными политическими объединениями требований закона о включении в перечень иноагентов. В частности, для физических лиц и НКО-иноагентов, которые уклоняются от включения в соответствующий реестр, предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы на срок до двух лет. Самое суровое наказание — лишение свободы на тот же срок. При повторном нарушении предусмотрен штраф аналогичного размера, а также обязательные и принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Медуза» столкнулась с финансовыми трудностями из-за статуса иноагента
Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов
В России введут штрафы за упоминание террористических организаций без пояснения
Минюст создаст еще один реестр иноагентов