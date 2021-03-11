В России введут штрафы за упоминание террористических организаций без пояснения

В России планируют в скором времени ввести штрафы за упоминание, в том числе в СМИ, запрещенных террористических организаций без пояснения информации о том, что те ликвидированы или их деятельность запрещена на территории страны. Госдума планирует принять соответствующий законопроект в апреле, сообщают «Известия».

За несоблюдение закона граждан будут наказывать штрафом от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностных лиц будут штрафовать на 4-5 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 40 до 59 тысяч рублей.

Авторами законопроекта «О внесении изменения в статью 13.15 КоАП» стали глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский. За нарушение планируется установить административную ответственность, а непосредственный запрет хотят прописать в законе «О СМИ».

В настоящее время в КоАП предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста, признанных судом экстремистскими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. Вместе с тем ФСБ ведет единый список организаций, признанных судом террористическими, при распространении сведений о которых необязательно указывать, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.

С 2015 года Роскомнадзор настоятельно рекомендовал в материалах СМИ обозначать контекст и писать про террористические организации «запрещена на территории РФ». В СМИ также не может упоминаться название организации, которая внесена Минюстом в список экстремистских, без ссылки на то, что ее деятельность запрещена в России. При этом структуры из списка ФСБ под этот закон не подпадают.

Ранее в феврале Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за нарушения деятельности НКО, общественных объединений и физлиц, признанных иностранными агентами. Распространение в СМИ информации об иноагенте без упоминания его статуса повлечет наложение штрафа в размере до 2,5 тысячи рублей, для должностных и юридических лиц максимальные суммы взыскания — 5 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.