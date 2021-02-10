Госдума приняла закон о штрафах за ложь о действиях СССР во время войны

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за публичную реабилитацию нацизма и ложь о действиях СССР в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента в среду, 10 февраля.

Авторы инициативы предлагают наказывать, в частности, за «распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» через интернет и СМИ. Штрафы для юридических лиц будут составлять от 1,5 до 3 миллионов рублей.

«Одновременно предложено ввести повышенную уголовную ответственность за оправдание нацизма с использованием интернета. Максимальный срок лишения свободы составит пять лет. Данный законопроект также прошел первое чтение», — говорится в сообщении.

Законопроект внесла в Госдуму в ноябре 2020 года заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая. Документ уже подержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.