Россия
 
Последние новости
В России выявили рекордные 24,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Санду выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья
Москвичи отказались прятаться от второй волны коронавируса
Штурм спецназом дома с похищенным российским первоклассником попал на видео
Москва побила рекорд по заражениям коронавирусом 
В России из-за пандемии перенесли сроки итогового сочинения для 11-классников
Главный по мусору в России вернулся на свой пост
В Минске простились с умершим после избиения протестующим
Назван таинственный убийца сотен акул-людоедов
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин назвал попытки реабилитации нацизма бессовестными

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации нацистских преступников и их пособников. Слова главы государства в пятницу, 20 ноября, приводит РИА Новости.

«Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны», — сказал Путин в обращении к участникам форума «Уроки Нюрнберга».

Он добавил, что мировое сообщество должно защищать решения, принятые Нюрнбергским трибуналом, так как на них основаны принципы послевоенного миропорядка и норм международного права. «Они и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать — это удар по обеспечению безопасности на всей планете», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что Россия всегда поднимает соответствующие вопросы на переговорных площадках.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить