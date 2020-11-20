Путин назвал попытки реабилитации нацизма бессовестными

Президент России Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации нацистских преступников и их пособников. Слова главы государства в пятницу, 20 ноября, приводит РИА Новости.

«Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны», — сказал Путин в обращении к участникам форума «Уроки Нюрнберга».

Он добавил, что мировое сообщество должно защищать решения, принятые Нюрнбергским трибуналом, так как на них основаны принципы послевоенного миропорядка и норм международного права. «Они и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать — это удар по обеспечению безопасности на всей планете», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что Россия всегда поднимает соответствующие вопросы на переговорных площадках.