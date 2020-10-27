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В России впервые признали геноцид советского народа нацистами

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Фото: СК РФ

Солецкий районный суд Новгородской области впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом убийства мирных жителей нацистами — по факту расправ в деревне Жестяная Горка в 1942 году. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании суда начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков заявил, что военные преступления не имеют сроков давности, согласно уставу Нюрнбергского трибунала. «Прошу фактом, имеющим юридическое значение, признать преступления "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысячи граждан на Жестяной Горке военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных и этнических групп советского народа для колонизации захваченных земель немцами», — сказал он в заключительном слове.

Нацисты проводили массовые расстрелы жителей Жестяной Горки в 1942 году. Для этого они создали «тайлькоманду» из более чем 20 человек, руководителями которой стали офицеры-немцы и австрийцы. Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским трибуналом к 25 годам лагерей (умер в Воркуте в 1948-м). Исполнители расправ к ответственности не привлекались.

Весной 2019-го поисковики нашли в Жестяной Горке более 500 останков, в том числе детей. По данным прокуратуры, всего с 1942 по 1943 год в деревне было убито как минимум 2,6 тысячи человек. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами.

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