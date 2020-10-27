В Госдуме предложили организовать мини-трибуналы по геноциду советского народа

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил собрать мини-трибуналы по геноциду в областях России, Украины и Белоруссии, которые были оккупированы войсками Германии до 1944 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, факт геноцида местного населения «должен стать прецедентом». «Должны быть названы виновные в преступлениях, признан факт геноцида, определен статус жертв, приняты политические и уголовные меры в отношении политических сил, которые заявляют, что они являются наследниками оккупантов, осуществивших геноцид», — объяснил Гаврилов цель организации подобных судов.

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Он также напомнил об оккупации российского севера и Дальнего востока в период гражданской войны и иностранной интервенции с 1918 по 1922 год, где практиковалось массовое убийство население, организовывались концлагеря. По его словам, в будущем необходимо предотвращать подобные события, восстановить справедливость, а также потребовать компенсацию с виновников случившегося.

Ранее днем Солецкий районный суд Новгородской области впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом убийства мирных жителей нацистами — по факту расправ в деревне Жестяная Горка в 1942 году.

Весной 2019-го поисковики нашли в Жестяной Горке более 500 останков, в том числе детей. По данным прокуратуры, всего с 1942 по 1943 год в деревне было убито как минимум 2,6 тысячи человек. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами. По данным прокуратуры, для геноцида населения нацисты собрали «тайлькоманду» из 20 человек, в которую входили офицеры-немцы и австрийцы. Командиром отряда был генерал Курт Херцог, которого в 1947 году приговорили к 25 годам лагерей.