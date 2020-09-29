Массовые убийства под Ленинградом в годы войны потребовали признать геноцидом

Генпрокуратура потребовала признать геноцидом массовые убийства мирного населения под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В суд направлено заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в деревне Жестяная Горка. Там было обнаружено массовое захоронение советских граждан и военнопленных. В 1942 году немецко-фашистскими захватчиками была сформирована «тайлькоманда» полиции безопасности и СД (служба безопасности рейхсфюрера СС) из 20 человек. Руководили ею офицеры немецкого и австрийского происхождения, а исполнителями массовых убийств были выходцы из Латвийской ССР. Организатором расправ над советскими гражданами стал немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет.

В 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка бойцы «тайлькоманды» убили не менее 2,6 тысячи человек.

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