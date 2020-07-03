В России после статьи Путина вспомнили дело предавшего Гитлера нациста

В России после публикации статьи президента Владимира Путина о Второй мировой войне возник всплеск дискуссий конспирологического толка, в частности о заместителе фюрера Адольфа Гитлера Рудольфе Гессе, который, как считается, предал лидера нацистской Германии, без его ведома улетев в Великобританию. Об этом в своей статье пишет корреспондент газеты «Коммерсантъ» Ольга Федянина.

Как отмечает журналистка, в своей статье Путин упомянул до сих пор не рассекреченные материалы о «тайных англо-германских переговорах» и призвал все государства активизировать процесс по открытию своих архивов предвоенного и военного времени. В связи с этими словами российского лидера в прессе появилось несколько высказываний, в том числе, насчет дела Гесса.

Так, историк, кандидат философских наук Вячеслав Макаров, ссылаясь на одного из адъютантов Гесса, говорил в беседе с РИА Новости, что высокопоставленный нацист был отправлен в Великобританию по личному поручению Гитлера, чтобы попытаться уговорить Лондон остаться в стороне после нападения рейха на СССР. По мнению Макарова, сепаратные переговоры между нацистами и британским правительством в то время выглядели логично.

Директор «Центра политической информации» Алексей Мухин, высказываясь на эту тему в эфире радиостанции «Комсомольская правда», также интерпретировал слова Путина как призыв рассекретить британские архивы именно по делу Гесса. «Британцам есть, что скрывать», — заявил историк, не вдаваясь в подробности.

Кроме того, призыв Путина к рассекречиванию архивов попыталось проанализировать издание «Столетие» «Фонда исторической перспективы». В материале на сайте издания, среди прочего, упоминается, что «по версии независимого английского исследователя П. Пэдфилда, переговоры Третьего рейха и Англии шли на самом высоком уровне, и Гесс уже не первый раз летал в Англию».

Рудольф Гесс, заместитель фюрера по партии и один из ближайших соратников Гитлера, 10 мая 1941 года в одиночку перелетел из Германии в Великобританию, чтобы начать с Лондоном мирные переговоры; со слов свидетелей реакции Гитлера на известие об отлете своего зама, фюрер был взбешен и, по-видимому, не был в курсе его планов. Согласно официальной версии, по прибытии Гесс стал военнопленным, пробыл в заключении до конца войны и, соответственно, не был участником никаких переговоров. В рамках Нюрнбергского трибунала он был приговорен к пожизненному заключению и покончил с собой в 1987 году в тюрьме в западном Берлине. Часть архивных документов, касающихся пребывания Гесса в Великобритании, до сих пор не рассекречена, что вызывает у ряда историков сомнения в достоверности официальной версии.

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