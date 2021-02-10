ФСБ рассекретила новые документы о массовых убийствах в Крыму в годы войны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Госсовете республики со ссылкой на слова вице-спикера Владимира Бобкова, передает РИА Новости.

По словам Бобкова, один из важнейших документов — копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела против оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.

Бобков заявил, что Цапп лично принимал участие в уничтожении населения Крыма. В 1967 году его повторно арестовали в ФРГ и приговорили к пожизненному заключению за убийство почти 13,5 тысячи человек. При этом Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил до 94 лет, указал он.

В 1970-е годы дело стало «настоящим детонатором», рассказал Бобков, — после процесса начался массовый сбор информации по нацистским преступникам, ситуация переросла в первый военный трибунал.

Информацию о произошедших событиях дополняют протоколы допросов свидетелей массовых казней советских граждан в концлагере «Красный». В архивах обнаружены свидетельства переводчиков, которые состояли на службе у фашистской Германии, а также местных жителей.

Бобков указал на важность сотрудничества ученых-историков и Следственного комитета в вопросе восстановления событий. «Во многих исторических документах, например фотографиях, подписях к ним, могут содержаться неточности и ошибки. Следователи могут не учесть этого, поскольку не так глубоко погружены в тему и детали. В этом вопросе неоценима помощь экспертов-историков», — заключил он.

Как уточнили в Госсовете, рассекреченные документы передали руководству Центрального музея Тавриды.