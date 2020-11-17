ФСБ рассекретила данные о массовых убийствах в лагерях нацистов в Крыму

ФСБ России рассекретила данные о массовых убийствах в концентрационных лагерях на территории Крыма. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает РИА Новости.

Из документов стало известно о расправе над мирными жителями, в том числе женщинами и детьми на месте концлагеря возле совхоза «Красный» в окрестностях Симферополя. По данным историков, в период оккупации в годы Великой Отечественной войны на полуострове находились десятки фильтрационных и исправительных лагерей, а также тюрьмы. Копии материалов о массовых расстрелах переданы мемориальному комплексу «Концлагерь Красный».

В июне сообщалось, что в Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.