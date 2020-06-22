ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 22 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, среди обнародованных документов — доклад замнарокома МВД Крымской АССР майора Смирнова о карательной операции фашистов и их пособников в деревне Чаир (Шахты). 4 февраля 1942 года по доносу фашисты уничтожили всех жителей населенного пункта. В этот день были заживо сожжены 15 граждан и два раненых красноармейца.

Смирнов описал условия при которых выживало население в период оккупации. По его данным, в деревнях был установлен жесткий режим труда. Лица, один день не вышедшие на работу, независимо от обстоятельств, лишались минимальных паев в виде 300 грамм пшеницы в день сроком на 14 суток.

Многие жители забирали семьи и прятались в Багеровских каменоломнях. Таких было около 700-800 человек. Немецкая полиция и жандармерия неоднократно предлагала жителям выйти. Увидев, что никто не желает выходить, немцы стали пускать в каменоломни газы, бросали шашки, закидывали внутрь бочки с зажигательной смесью.

Передача документов приурочена ко «Дню памяти и скорби». Сотрудники ФСБ в Крыму продолжают работу по описке, оценке и рассекречиванию документов, отражающих факты нацистских преступлений в рамках проекта «Без срока давности».

11 апреля сообщалось, что Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало документы Центрального архива Министерства обороны России, посвященные преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны и освобождению стран Европы Красной армией.

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