Опубликованы архивы Минобороны о преступлениях нацистов в годы Второй мировой

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало документы Центрального архива Министерства обороны России, посвященные преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны и освобождению стран Европы Красной армией. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 11 апреля.

Как отмечается, соответствующий раздел появился на портале История.рф. В частности, там доступны материалы, относящиеся к теме освободительной миссии Красной Армии в 1944-1945 годах: рассекреченные документы частей и соединений 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 60-й, 65-й армий и других боевых формирований, в которых имелись свидетельства о преступлениях нацистов в лагерях смерти Собибор, Освенцим, Треблинка, Майданек, а также в лагерях для военнопленных. При этом каждый опубликованный документ снабжен аннотацией на английском языке.

«Архивы — это национальное достояние нашей страны. У нас есть военные документы, которые красноречиво свидетельствуют о том, как жестоко и хладнокровно уничтожала людей фашистская машина смерти, как советские воины освобождали и спасали истерзанных и обреченных на смерть людей», отметил помощник президента России председатель РВИО Владимир Мединский. По его словам, размещенные на сайте материалы должны послужить так называемыми «маяками памяти», призванными «сделать все, чтобы нацистские преступления не остались безнаказанными».

Уточняется, что РВИО в дальнейшем продолжит работу по публикации подобных документов. Как считают в организации, это позволит всем любителям истории использовать данные материалы для «увековечения подвига наших солдат, принесших в Европу мир и остановивших массовое истребление целых народов».

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